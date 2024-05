Amministrative, il candidato contro le guerre: «Istituirò un assessorato per la cultura della pace»

PONZANO (TREVISO) - Un bosco per conservare la biodiversità, un nuovo assessorato alla cultura per la pace, una consulta per la transizione ecologica con gli imprenditori e un nuovo sportello per le donne vittime di violenza e per tutte le persone in difficoltà.

I progetti

Sono alcune delle proposte lanciate da Renzo Trevisin, candidato sindaco della civica Insieme per Ponzano, durante la presentazione della lista. I candidati sono equamente divisi: 8 uomini e 8 donne.

E proprio da queste è arrivato un particolare appello a tutte le donne: «Vogliamo portare avanti progetti a favore delle donne e delle loro famiglie, dei giovani e degli anziani». Senza dimenticare gli altri obiettivi come lo sviluppo delle piste ciclopedonali, l’ultimazione degli interventi sulla scuola media e lo sblocco del recupero degli impianti sportivi. Su questi c’è in ballo una proposta di project financing. «Bisogna valutare se sta in piedi. Ma non possono essere lasciati così», mette in chiaro Trevisin. «Abbiamo una serie di priorità – spiega – tra queste, aprire uno spazio pari opportunità per le donne e le persone in difficoltà. Lavorare per creare una struttura che possa raggruppare non solo i medici di famiglia ma anche alcuni servizi sul territorio, l'attuale amministrazione ha perso l'opportunità di avere una Casa della comunità (il super-ambulatorio, ndr)». «Sul fronte ambiente, vogliamo creare una consulta per la transizione ecologica che veda gli imprenditori come protagonisti - aggiunge - e mi sta a cuore l'idea di creare un bosco con un’attenzione particolare agli insetti impollinatori. Rappresentano un aiuto per l’agricoltura». Di seguito, la proposta dell’assessorato alla pace: «La creazione di una cultura di pace deve partire anche dal territorio, tra i giovani, imparando a gestire disparità di vedute e conflitti». Tra i candidati consiglieri, Maurizio Mestriner, già candidato sindaco a Treviso con il M5S, punta sull’avvio delle comunità energetiche coinvolgendo cittadini, imprese, parrocchie: «Per migliorare la vita in termini di salute e anche per contribuire a tagliare le bollette». Stella Di Bartolo, riferimento del centro anti-violenza del Telefono Rosa di Treviso, si concentra sulle pari opportunità. «L’amministrazione uscente ha messo in campo pochissime politiche a sostegno delle donne vittime di violenza», punge. Non da ultimo, c’è il ritorno dell’ex sindaco Monia Bianchin. «Sono qui perché credo nella squadra e soprattutto perché conosco Renzo (all’epoca suo vice, ndr) – tira le fila – l’amministrazione uscente ha perso il treno fondamentale del Pnrr, facendo poco più di niente. E ha rinunciato a finanziamenti per 1 milione. Sintomo di un’incapacità amministrativa non da poco. Ma c’è in gioco l’avvenire del nostro comune. E nessuno deve restare indietro».