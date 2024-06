CAERANO (TREVISO) - A 85 anni di età, se ne è andato lunedì Renzo Durante, a tutti noto come Renzo del pesce, per quell'attività che, prima a Montebelluna e poi a Caerano, ha svolto per sessant'anni, a partire dal 1963. A strapparlo a una vita e a una professione che amava profondamente e che sentiva inscindibilmente legata a sé, sono stati dei problemi cardiaci e una serie di difficoltà legate all'età ma anche acuite dalla brutta vicenda vissuta nell'ottobre del 2020. Allora, assieme alla moglie Giuliana era stato aggredito nel cuore della notte, nella villetta adiacente alla Trattoria da Renzo e all'Hotel Corone, in via Padova, da dei rapinatori, finendo in ospedale. «Un'esperienza che lo aveva profondamente segnato», ricorda il figlio Stefano.

La famiglia

Renzo, fratello di Lino, dell'omonima pizzeria di Covolo, morto nel 2021, aveva legato tutta la propria esistenza, dal punto di vista lavorativo, al mondo della ristorazione. Aveva cominciato gestendo la trattoria Al Sole di Montebelluna, dove aveva portato il pesce. «Lo andava a prendere a Chioggia», ricorda il figlio. Poi, si era trasferito a Caerano rilevando l'osteria Da Mono, diventata poi osteria Da Renzo. Quindi era approdato in via Padova con l'hotel Corone e la trattoria da Renzo. Dove è rimasto, anche solo per un saluto ai clienti, fino a tempi recentissimi. Perché quello era il suo regno, quella la sua casa e lì si sentiva, e tuttora era, colui che reggeva il timone della barca.

Il ricordo

«È stato un grande lavoratore e un visionario - dice ancora il figlio -. Un uomo di esperienza e di coraggio, sempre presente nella sua grande azienda creata con sacrificio e dedizione». Sposato con Giuliana, lascia i figli Stefano, titolare della pizzeria Saporoso di Conegliano e Ponte della Priula, e Paolo, che gestisce assieme alla mamma il ristorante e albergo di famiglia; la terza figlia, Mara, sposata, vive a Padova. Ma Renzo lascia anche quattro nipoti: Mattia, Anna, Elena e Lorenzo, che segue a sua volta la gestione del Saporoso continuando la visione gastronomica del nonno Renzo e riuscendo a dare continuità alla sua grandissima esperienza lavorativa. Il funerale di Renzo Durante sarà celebrato giovedì 6 giugno alle 15.30 a Caerano di San Marco.