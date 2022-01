ODERZO (TREVISO) - Lutto a Oderzo per la morte di Renza Milanese, 69 anni, già segretaria della Pro loco di Oderzo. Una signora sempre sorridente, attiva ed energica, che non si tirava mai indietro davanti alle mille incombenze che richiede il prestare la propria opera in un’associazione di volontariato. «L’avevo “arruolata” io – ricorda Ivan Pietro Milanese, oggi presidente onorario della Pro loco -. Renza è stata una volontaria che ha fatto tantissimo per la Pro loco».

Sono in tanti a ricordarla in prima linea quando, prima del Covid, la Pro loco organizzava la distribuzione della cioccolata calda e del vin brulè dopo la messa di mezzanotte, durante il mercatino dell’antiquariato, il festival dell’opera, la fiera degli uccelli o la castagnata e i Panevin. Eventi che richiedevano grande sforzo organizzativo, e Renza Milanese, scrupolosa ed attenta segretaria, se ne occupava. In età lavorativa era stata alle dipendenze della ditta di imballaggi Silonpak di Oderzo. Alcuni anni fa era rimasta vedova di Ivo Vedovelli, già consigliere comunale opitergino. A spegnere il sorriso della donna è stata una lunga malattia, affrontata con tanta dignità. Ad assisterla, negli ultimi mesi, è stata l’amica Maria Grazia De Lazzari, l’attuale presidente della Pro loco. Il funerale di Renza Milanese avrà luogo martedì alle 15 in duomo giungendo dalla casa funeraria di Gorgo. La donna lascia la figlia Vanessa ed il genero Vittorio.