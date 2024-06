Renato Bassetto, è morto lo storico titolare del bar gelateria di Monastier che gestiva da oltre 40 anni con la moglie Fiorella

MONASTIER DI TREVISO - Morto Renato Bassetto, titolare del bar gelateria "Da Renato". Commosso l'addio, questa mattina, 13 giugno, in chiesa abbaziale a Monastier al 71enne, titolare dell'attività di fronte alla casa di cura di Monastier che gestiva insieme alla moglie Fiorella da oltre 40 anni.

Chi era Renato Bassetto

Persona buona e molto discreta, sempre gentile con i suoi clienti, che non bisticciava mai con nessuno, Renato aveva superato una grave malattia già 25 anni fa; da un anno circa era subentrato un altro guaio di salute, che lo aveva prima costretto ad un ricovero di 4 mesi in ospedale, lasciandolo letteralmente senza forze, costringendolo a frequenti ricoveri ospedalieri, sempre assistito dai suoi cari, fino al decesso avvenuto domenica scorsa. «La sua è stata una vita dedicata al lavoro, fin da giovanissimo, dato che la famiglia Bassetto gestiva prima la trattoria di San Pietro Novello che poi è diventata il Ristorante dei Contorni, poi un piccolo supermercato a Monastier, quindi il bar-gelateria aperto nel 1983.

Le sue grandi passioni - raccontano i famigliari - erano il lavoro, la famiglia, i nipotini e la montagna». Oltre alla consorte, Renato Bassetto lascia i figli Melania e Mattia, il genero Luca, gli adorati nipoti Nicolas e Noemi, fratelli, cognati, la suocera, parenti e amici tutti. La famiglia ringrazia i reparti di Ematologia e I medicina del Ca' Foncello di Treviso che hanno preso in cura il caro Renato, per l'affettuosa e professionale assistenza, in particolare la dottoressa Francesca Cibien. Le offerte raccolte sono state devolute all'Ail di Treviso.