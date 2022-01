Registratori di cassa, nuova azienda tra Rch di Silea e Igesa. Stefano Da Pra presidente

SILEA - Le società dei registratori di cassa Rch, di Silea, e la software house Igesa, di Capo d'Orlando (Messina) hanno dato vita ad una newco chiamata Remark che unisce le rispettive competenze e che consentirà di porre sul mercato strumenti per la gestione aziendale già dotati dei programmi necessari al loro corretto funzionamento. Le casse smart a marchio Rch avranno infatti installato Physit Store Solutions, il software sviluppato per coprire le esigenze gestionali più complesse nel mercato della distribuzione al dettaglio e di quella organizzata. Tra i vantaggi della nuova piattaforma d'offerta, rilevano gli amministratori, c'è un costo estremamente competitivo, anche in termini di formazione e assistenza, rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. La partecipazione in Remark sono del 60% per Rch e del 40% per Igesa, e la presidenza è affidata a Stefano De Pra, alla guida di Rch.