Perde il portafoglio: dentro c'erano i soldi per comprare i regali di Natale. Ma succede qualcosa

ODERZO (TREVISO) - Perde ilcon dentro i soldi per acquistare idi. Alcuni ragazzi lo ritrovano, lo portano ai Carabinieri e non lasciano le loro generalità.Per loro è un gesto normale, chi fa del bene non dev'essere ringraziato. Quella che era nata come una disavventura si è trasformata per T.S., signora ungherese da molti anni in Italia, in una bella storia a lieto fine.«Ho chiesto ai carabinieri di farmi avere il nome di questi ragazzi, ci tenevo tanto a ringraziarli di persona. Ma non hanno potuto darmelo perché questi ragazzi non l'hanno lasciato, non hanno voluto dire chi erano». Domenica pomeriggio la signora, insieme al marito italiano, ha fatto un giretto in città. Giusto per guardare le vetrine, capire cosa poteva andar bene quale regalo di Natale alla