REFRONTOLO (TREVISO) - Incidente sul lavoro oggi, lunedì 10 maggio, a Refrontolo, nel Trevigiano. Poco dopo le 7 di mattina un operaio di 27 anni si è ustionato le mani con la colla bollente mentre lavorava in un mobilificio. L'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i tecnici dello Spisal.