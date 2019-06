Reddito e pensione di cittadinanza, a Treviso il record veneto di richieste

TREVISO - È Treviso la provincia veneta in cui, secondo i dati dei Centri di assistenza fiscale (Caaf) della Cgil del Nordest, sono state presentate più domande di reddito e pensione di cittadinanza. Il risultato è stato illustrato oggi 11 giugno, a Treviso, dai vertici del sindacato. Aggiornati al 6 giugno, i numeri riferiscono che nel Trevigiano le istanze avanzate ai Caaf Cgil sono state 2.644, seguite, in una classifica regionale, da quelle di Padova (2.605), su un totale di 13.162 su base veneta. La maggior parte dei richiedenti trevigiani, 1.558, appartengono alla fascia d'età compresa fra i 40 ed i 67 anni e la fascia di reddito prevalente è quella fra i 4 ed i 9 mila euro (1.420, contro appena 296 con Isee pari a zero), riscuotendo perciò importi, al netto dell'accoglimento delle istanze da parte dell'Inps, generalmente ridotti Per quanto riguarda quota 100, le domande elaborate da Inca Cgil sono state, fra gennaio e maggio, 462 su 1.002 domande di pensione anticipata, contro le 662 dello scorso anno. I numeri che giungono dall'Inps al 6 maggio le istanze di accesso a Quota 100 nel Trevigiano sono state 1.354, in Veneto il numero più basso ad esclusione delle province di Rovigo e Belluno.

