PONZANO - Tutto è partito da una lettera anonima arrivata in Comune e nella sezione della Lega di Ponzano. E ora Riccardo Tonellato, 30 anni, consigliere comunale del gruppo misto che sostiene il sindaco Antonello Baseggio, è accusato di aver sfruttato il suo incarico in municipio per agevolare il padre, Egidio, 61 anni, a ottenere il reddito di cittadinanza. Le indagini svolte dai carabinieri di Paese hanno portato in particolare alle accuse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati