Redditi dei politici, Ca' Sugana: in sei dichiarano sopra i 100mila euro

TREVISO - Il “Paperone” di palazzo dei Trecento si conferma Franco Rosi, professione assicuratore: nel 2018 ha dichiarato, come reddito imponibile, 293.483 euro. Nel sito del comune, come ogni anno, sono comparse le dichiarazioni dei redditi di amministratori e consiglieri. Dati accessibili a tutti in nome della trasparenza che viene richiesta a chi si candida e poi ottiene una carica pubblica. La formazione del consiglio comunale è composita. Vede avvocati, insegnanti, liberi professionisti, bancari, assicuratori, piccoli imprenditori e un discreto numero di pensionati. Uno spaccato della società trevigiana, ben rappresentata in tutte le sue sfaccettature.



IL CLUB

Sono sei gli esclusivi iscritti al “club” dei 100mila, quindi quelli che dichiarano redditi al di sopra dei 100mila euro. Oltre al già citato Rosi, che da anni detiene il primato della dichiarazione dei redditi più pesante, ci sono: il vice sindaco Andrea De Checchi, avvocato specializzato in diritto societario, con 175.533 euro; l’assessore all’Ambiente Alessandro Manera, dirigente di una multinazionale, con 111.697 euro; il presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli, ufficiale dell’Aeronautica in congedo, con 110.613 euro; Vittorino Benvenuti, medico in pensione, 103.576 euro; Federico Caner, assessore regionale e titolare di un’impresa agricola, 103.472 euro.



LA GIUNTA

Il sindaco Mario Conte, geometra e responsanbile commerciale di un’azienda di costruzioni, alla voce reddito imponibile ha dichiarato 44.434 euro; detto di Manera e De Checchi, il resto degli assessori veleggiano tutti su redditi medio/alti. Lavinia Colonna Preti, imprenditrice della comunicazione, ha dichiarato 42.233 euro; Sandro Zampese, architetto, 32.552 euro; Christian Schiavon, commercialista, 66.026; Silvia Nizzetto, restauratrice e consulente, 24.884; Gloria Tessarolo, nel 2018, ha dichiarato 6.632 euro: libera professionista nel campo della comunicazione, dopo un periodo come assessore a Oderzo è entrata in maternità.



A PALAZZO DEI TRECENTO

Tra i consiglieri si attesta di poco sotto ai 100mila euro Riccardo Barbisan, consulente aziendale nel campo della finanza agevolata comunitaria, nazionale e regionale e attualmente consigliere regionale, con 98.888 euro. Sempre nella maggioranza ci sono Maurizio Franco, medico, con 82.236 euro; Antonio Dotto, imprenditore, 67.630; Vittorio Zanini, medico in pensione e più volte assessore e consigliere comunale in varie legislature, con 51.558 euro; Sergio Marton, architetto ed ex assessore, con 68.216 euro; Giancarlo Gentilini, avvocato della Cassa di Risparmio della Mara Trevigiana poi diventata Fondazione, come scrive di suo pugno con la solita graffiante grafia nella dichiarazione depositata a Ca’ Sugana, ed ex sindaco e poi vice, da pensionato dichiara 84.670 euro.



OPPOSIZIONE

Nel Pd l’ex vicesindaco Roberto Grigoletto ha dichiarato un reddito di 41.34 euro. Sempre rimanendo nella cerchia degli insegnanti, c’è Maria Buoso (Treviso Civica) 19.895 euro; Domenico Losappio (Gruppo Misto, ex Cinque Stelle) 16.046. Ancora: Liana Manfio (Pd), dipendente pubblico in pensione, con 35.101 euro; Antonella Tocchetto (Pd), avvocato, 18.253 euro, Michela Nieri (Pd), avvocato pure lei, 19.068. Nicolò Rocco (Pd), amministratore delegato di un’azienda che si occupa di software in campo sanitario, 22.080; Stefano Pelloni (Pd), una laurea alla Bocconi e attualmente tirocinante commercialista, 13.487 euro. Nella Lista Manildo: Gian Mario Bozzo (Lista Manildo), ingegnere e manager in pensione, 81.189; Fabio Pezzato, funzionario del settore creditizio, 46.667. Ultimo aggiornamento: 08:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA