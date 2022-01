Red Canzian in ospedale per una grave infezione. L'ex Pooh: «Il peggio è passato, ma ho rischiato»

TREVISO - Red Canzian, 70 anni, ieri sera (sabato 15 gennaio) assente al debutto del suo spettacolo, il tanto atteso musical ispirato al Casanova che da anni sta impegnando il bassista dei Pooh. Mentre al teatro Metropolitano di San Donà di Piave andava in scena l'anteprima del “Casanova Opera Pop”, Red Canzian era in ospedale, ricoverato d'urgenza a causa di una gravissima infezione che ha sfiorato la setticemia. Ora pare che il peggio sia passato ma, con ogni probabilità, il musicista non potrà essere presente nemmeno alla prima di “Casanova Opera Pop” fissata al teatro Malibran di Venezia il 21 gennaio, sold out come le successive date veneziane del 22 e 23 gennaio.

Il musicista

Red Canzian raggiunto al telefono risponde dal letto dell'ospedale e si dice rasserenato perché il peggio è passato, ma anche dispiaciuto per l'assenza al debutto del suo musical. «Il peggio è passato - dice Canzian - ma ho rischiato una setticemia. Purtroppo il destino ha voluto togliermi la gioia del debutto di Casanova, al quale ho lavorato per tre anni. Non so perchè, ma è andata così».