Red Canzian in concerto a Silea, unica data senza i Pooh: «Visto il sold out, 500 posti extra» Videointervista

di Mattia Zanardo

SILEA (TREVISO) - Red Canzian concerto con posti extra dopo il sold out in tempo record dei primi 3mila. Lo ha annunciato oggi, 11 maggio, durante la conferenza stampa di presentazione dell'unica data live che farà da solo prima di partire in tournée con la reunion dei Pooh. Dopo la truffa sui ticket vip fatta su Telegram e le richieste in continuo aumento, Canzian ha annunciato 500 posti extra messi a disposizione che si aggiungono ai 3mila andati esauriti in quattro ore.