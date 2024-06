Corsa all'alba a Treviso, inizia il conto alla rovescia per la 5 alle 5. L'iscritto più anziano? Nonno Mario di 84 anni

TREVISO - Tra gli iscritti c’è anche nonno Mario, classe 1939, 85 anni da compiere a novembre.

La “5 alle 5” promette un’alba di movimento e divertimento in una città insolitamente (per l'orario) non deserta. E dopo la corsa, c'è la colazione.

La 5 alle 5, raggiunto il record dei tremila iscritti

L’edizione è l’ottava. I numeri sono da primato: tremila i runners e camminatori che venerdì 14 giugno prenderanno parte all’ormai tradizionale corsa in orario antelucano ideata e gestita da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso. Per la “5 alle 5” è un record assoluto: mai, neppure prima della pandemia, si era arrivati a questo livello di partecipazione. Tra gli iscritti c’è anche il sindaco Mario Conte. La partenza avverrà alle 5 in punto dal Bastione San Marco, sulle mura. Il percorso - 5,6 chilometri messi in sicurezza dai volontari del Ser - si svilupperà nel cuore del centro storico, andando da Borgo Cavour a Piazza dei Signori, dalla Pescheria alla zona delle riviere, da Corso del Popolo al Duomo, per poi tornare al punto di partenza.

La colazione all'arrivo

All’arrivo, i partecipanti saranno accolti da una grande colazione di gruppo, servita dagli Alpini del gruppo “Città di Treviso”, con caffè e brioche appena sfornate. Una bella sveglia prima di affrontare gli impegni della giornata. O di tornare a letto per riprendere il sonno interrotto. Oggi, 12 giugno, è l'ultimo giorno utile per l'iscrizione e domani ci sarà il ritiro delle magliette allo Sportler di Silea.