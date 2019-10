​Il record dei fratelli Buziol: 188 anni in due

di Giulio Mondin

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Il loro traguardo potrebbe essere equivalente a quello dei tre fratelli Basso di Crespano e Possagno che, un lustro fa, arrivarono a sommare trecento anni di vita. Loro intanto sono sulla buona strada: l'altra settimana i due fratelli Buziol di Ciano del Montello si sono ritrovati per festeggiare le novanta primavere di Eugenio. Il più piccolo dei due, mentre Pietro ha già raggiunto la bella età di 98 anni. Entrambi in buona salute, per questa speciale ricorrenza hanno voluto attorno a sé figli, nipoti e pronipoti. Accomunati da destini pressoché simili, Pietro ed Eugenio sono cresciuti sul Montello rimanendo orfani da giovani.