CONEGLIANO (TREVISO) - Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani, il dottor Maurizio Pavanello entra nel direttivo nazionale. Direttore dell’Unità operativa Chirurgia Generale dell’ospedale di Conegliano, Pavanello già coordinatore regionale del Veneto per il triennio 2021-2024 dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), in occasione della recente assemblea generale svoltasi a Napoli è stato eletto componente del consiglio direttivo nazionale 2024-2027.

Un veneto per la prima volta nel consiglio direttivo

È la prima volta che un chirurgo di una struttura del Veneto viene eletto all’interno del consiglio direttivo nazionale ACOI, la società chirurgica italiana più rappresentata in Italia, vantando più di 6mila chirurghi iscritti e risultando, quindi, il riferimento scientifico e associativo più importante nel Paese. «Mi congratulo con il dottor Maurizio Pavanello per la recente nomina nel direttivo nazionale di ACOI – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi – e sono certo che questo importante ruolo porterà benefici anche alla nostra Azienda, sia in termini di valorizzazione sia in termini di scambi professionali e scientifici».

Che cos'è l'Acoi

L’associazione ACOI da suo Statuto ha come finalità la valorizzazione dell’attività chirurgica nelle strutture ospedaliere e nelle istituzioni sanitarie italiane, la difesa degli interessi morali, culturali, normativi ed economici della categoria, la promozione e sviluppo della attività scientifica, di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. Inoltre, tra gli scopi è prevista anche l’elaborazione di linee guida e protocolli e la promozione di trials di studio in materia chirurgica anche attraverso la collaborazione con tutte le realtà istituzionali nell’attività di studio e di ricerca scientifica in ambito sanitario.