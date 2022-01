FARRA DI SOLIGO - Gabriela come la Daphne Bridgerton della celebre serie tv. Decisa a brillare e a conquistare il suo Duca di Hastings. «Un sogno ad occhi aperti. E la Regina sarò io». Come una volta - un amore da favola promette di rapire tutti gli amanti del filone in costume, da Downton Abbey in su. Via jeans stracciati, magliette striminzite e minigonne mozzafiato. Zero slang e vade retro cellulari. Tornano in auge ceralacca e buone maniere. L'obiettivo è raggiungere un'adeguata educazione per l'ingresso in società oltre a trovare, argomento scontato, l'amore da favola. A brillare, nel dating show che ha preso avvio su Discovery Plus dal 6 gennaio, anche la modella Gabriela Iacomi, rumena di nascita ma trevigiana d'adozione. Di Col San Martino di Farra di Soligo, 24 anni, studentessa ma già molto attiva come creatrice di contenuti sui social e già finalista in diversi concorsi di bellezza, Gabriela ha all'attivo collaborazioni importanti come quella con Intimissimi.

IL PROFILO

Grazie al nuovo reality, è decisa ad incrementare notevolmente la propria visibilità. A dare, raggiante, la notizia in diretta è mamma Dorina. «Mi esplode il cuore dalla felicità-scrive sul suo profilo facebook- mi hai resa la mamma più felice sulla faccia della terra. Possiamo finalmente condividere questa bella avventura». Nei ritratti realizzati prima del reality Gabriela tiene a precisare di vivere nel territorio delle colline del prosecco perchè in qualche modo se ne sente ambasciatrice. Poi si racconta, mentre gioca a fare la diva. «Sono molto decisa, mi definisco soprattutto donna, so quello che voglio e ciò che non voglio». Sicura di sè, sguardo diretto alla camera Gabriela promette. «Ci sono tante principesse, ma ci sarà una sola regina. E quella sarò io».

IL PROGRAMMA

Un manipolo di giovani, dai trenta ai quarant'anni, e una sfida: abbandonare abiti del ventunesimo secolo ma soprattutto propaggini tecnologiche, strizzarsi in corsetti e marsine per calarsi appieno nell'Ottocento. Per quattro settimane 12 ragazzi si ritroveranno immersi nella magica atmosfera del 1821, e trasformati in perfetti principi e principesse. A guidare i concorrenti in questo viaggio ci saranno l'educatrice sentimentale Elisa Vianello, psicologa e psicoterapeuta che insegnerà ai concorrenti come approcciarsi e come relazionarsi tra loro; il maestro di cerimonie Nicolay Selikovsky, un mix tra conduttore e cupido, che seguirà i ragazzi e le ragazze durante appuntamenti e balli, e per le varie coreografie e passi di danza il maestro di ballo Emanuele Pironti. I due mentori: il precettore Massimo Da Cepparello, tutor e punto di riferimento principale per il gruppo. Infine Laura Pranzetti Lombardini, l'istruttrice per il gruppo delle ragazze. Oltre ad imparare a parlare in maniera elegante, conoscere le buone maniere e rispettare le rigide regole per diventare damigelle a modo e perfetti gentiluomini, i concorrenti dovranno affrontare un percorso interiore di crescita personale, coltivando il rispetto, l'inclusione e la diversità. A scandire la vita nel Palazzo (il set è Castello Reale di Govone patrimonio Unesco in provincia di Cuneo) in ogni puntata sarà la festa da ballo. Qui i concorrenti dovranno mettere le carte in tavola e svelare i propri sentimenti. Sfida nella sfida, vivere un mese senza smartphone. Gabriela, regale nel suo abito stile impero, ha dimostrato di essere già perfettamente entrata nel ruolo. Come un'autentica Bridgerton.