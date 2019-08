Nessun pentimento. «Mi ha chiesto dov'era il medico. I negri rovinano l'Italia... è colpa loro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Usa tutto il campionario di parole ed espressioni dei razzisti, ma di definirsi razzista Roberto Lorenzon non ne vuol sapere . Ieri ha trascorso una giornata come tante altre, nella sua Negrisia: la pubblicità data al caso ha animato le conversazioni della giornata con gli amici, ma non fa retromarcia:«Ha cominciato a bestemmiare e siamo a due passi dalla chiesa: una pazzia pura, ho le prove, con mia moglie abbiamo fatto le foto. Quello che vi hanno raccontato è falso».«È quello che penso: voglio essere rispettato e credo che persone così debbano essere rispedite a casa. Vengono qua e credono di comandare, ma non sanno neppure scrivere in italiano. Se io facessi una cosa del genere in Senegal, mi prenderebbero a calci fino a Ponte di Piave».