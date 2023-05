Razzismo sul bus Mom a Treviso. Lo sfogo della modella: «Ma nel 2023 possono succedere ancora queste cose?» Videointervista

di Maria Elena Pattaro

TREVISO - ​«Discriminata sull’autobus perchè ho la pelle nera. I bianchi potevano salire davanti, io invece sono stata costretta a montare dietro. Quando ho chiesto spiegazioni, l’autista mi ha risposto che non aveva tempo da perdere con gente come me. Pretendo scuse pubbliche». A denunciare il grave episodio di razzismo è Merrebel Ackah, 46 anni, modella e stilista di origini ghanesi. Vive a Treviso da più di vent’anni, è una cittadina italiana, ha due figli nati e cresciuti qui, da papà trevigiano.