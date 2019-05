Razzie sulle auto fuori dal Palaverde durante la gara, vittima anche il manager Andrea Vidotti

di Mauro Favaro

VILLORBA - Raffica di furti nelle auto parcheggiate attorno al Palaverde. Ormai è una costante. L'ultimo raid è andato in scena. Mentre i tifosi erano all'interno del palazzetto per assistere alla partita di basket dei pay-off tra Treviso e Trapani, i ladri hanno passato in rassegna le loro auto parcheggiate negli spiazzi sterrati tra via Marconi e via Selghere. «Abbiamo trovato l'auto con il finestrino rotto racconta un tifoso . Oltre a questo danno, ci sono stati rubati uno zaino, contenente documenti di lavoro, e altri oggetti che erano all'interno della vettura. Da fuori non si vedeva nulla: lo zaino e tutto il resto era nel bagagliaio». Non è bastato per tenere le cose al sicuro. E non si tratta di un episodio isolato.Fra e vittime della razzia anche il manager dei campioni dello sport,, che ha visto la sua auto danneggiata.Nel gruppo Facebook Treviso io ci sono appaiono decine di segnalazioni di fatti simili da parte di tifosi. In particolare si chiede a gran voce che il parcheggio venga illuminato con dei fari. Ieri sul social network è intervenuto anche il sindaco di Villorba, Marco Serena. «Mi spiace per le persone che hanno subito danni e furti, ma il park sterrato tra via Marconi e via Selghere non è comunale ha messo in chiaro, facendo riferimento al fatto che lo spazio in questione è di un privato che ha un accordo con le società del Palaverde . Ci sono dei limiti che il sindaco non può superare: la proprietà privata. Se il proprietario del terreno non installa dei fari, non possiamo metterli noi a nostro piacimento. Né possiamo mandare gli agenti della Polizia Locale a casa d'altri senza ragione». Il municipio può far intervenire i vigili solo nei parcheggi a ridosso dello stesso Palaverde e dietro al campo di rugby, che sono comunali, e nella zona dei posti auto disposti ai bordi di via Marconi. «Sono più di trent'anni che offriamo la presenza dei vigili urbani in occasione di ogni manifestazione», sottolinea il sindaco. Sulle altre zone il Comune ha le mani legate.