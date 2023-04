CONEGLIANO - Nuovo assalto, il terzo in neppure dieci giorni, in un locale pubblico: nel mirino i soldi delle slot machine che sono state scassinate. Dopo i furti al Bar Wu in via Madonna e al Las Vegas in viale Italia. la notte scorsa è toccato allo Snack Bar Holiday in via Da Vinci, a Monticella. L’entità del furto e dei danni subiti deve ancora essere quantificata, ma dovrebbe ammontare ad alcune migliaia di euro. A quanto pare si tratta di una di una banda organizzata e spavalda che punta esclusivamente al denaro contante. Rivelano oltretutto di essere persone esperte in grado anche di neutralizzare e mettere fuori uso i sistemi di sicurezza. Come è accaduto al anche al Bar Holiday. Sicuramente è stato un colpo studiato e frutto di sopralluoghi compiuti sul posto. I ladri sono entrati da una finestra nel retro che si affaccia su via Bidasio degli Imberti, riuscendo a neutralizzare il sistema di allarme. Si sono accaniti contro le quattro slot machine che si trovavano, in una posizione discreta in fondo al locale, e le hanno manomesse, asportando il denaro che vi era contenuto. Alle slot machine hanno provocato gravi danni. Razziato anche i soldi, alcune centinaia di euro che si trovavano nel fondo cassa. La scoperta è stata fatta ieri mattina alla riapertura del bar. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini per risalire alla banda. E proprio gli agenti del commissariato sono stati oggetto di aggressioni ed episodi di violenza e minacce (l’ultimo al Bar Genny nei pressi delle Torre verdi) che ripropongono la questione della sicurezza in città.

Piena solidarietà alle forze dell’Ordine viene espressa anche dal deputato della Lega Gianangelo Bof.



NUOVE ASSUNZIONI

«La Lega è e sarà sempre impegnata sul fronte della sicurezza. Parliamo di nuove assunzioni per Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, previste col decreto Pa. A queste si affiancano ulteriori 6000 immissioni previste per quest’anno per la Polizia di Stato. Da non dimenticare l’importanza dell’uso del taser che si conferma uno strumento straordinario per la tutela dell’incolumità dei nostri poliziotti e per i cittadini. Per questo siamo al lavoro per rafforzare e allargare la platea degli agenti che lo potranno usare. Le nostre città devono essere a misura di cittadino». Willy Garbuio, segretario generale provinciale Fsp di Treviso punta i riflettori sull’organico. «Come dimostrato dagli accadimenti degli ultimi giorni le risorse del Commissariato non sono più sufficienti a far fronte a un fenomeno criminale sensibilmente mutato. Da tempo chiediamo un incremento di personale e dotazioni operative più adeguate ma a oggi niente è cambiato e nel frattempo i colleghi continuano ad accusare aggressioni e ferimenti».



LA RICHIESTA

L’avvio di un tavolo di lavoro con i capigruppo consiliari arriva da Maurizio Tondato, consigliere della Lega. «Quanto successo dovrebbe far riflettere i vari rappresentanti delle istituzioni, comprese le forze politiche presenti in Consiglio. Già da tempo segnalo la necessità di garantire un efficace presidio con pattuglie a piedi nei luoghi critici e in alcuni parchi che devono essere monitorati in tempo reale con sistemi di video sorveglianza per permettere alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente e garantire loro in caso di necessità il supporto necessario».