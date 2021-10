Rave, musica e furgoncini lungo il Piave: identificati 70 giovani. Anche da Friuli ed Est Europa

SUSEGANA - All'alba le pattuglie delle Compagnie dei Carabinieri di Conegliano e Treviso supportate da militari delle squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre sono intervenute in via Ex bombardieri di Susegana, in area campestre nei pressi del Piave ove era stata segnalata la presenza di svariati giovani e la diffusione di musica ad alto volume. Una settantina i soggetti identificati (molti con precedenti per droga), provenienti anche da Lombardia, Friuli e Est Europa a bordo di auto e furgoni e quindi allontanati. Presenti impianti musicali. Nessuna turbativa di ordine pubblico. L'autorità giudiziaria sarà informata.