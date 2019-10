I commercianti: «Troppe rapine,adesso siamo pronti ad armarci»

di Luca Anzanello

CONEGLIANO Chiudere bottega in anticipo, sollecitare il Comune ad accendere prima l'illuminazione pubblica, al limite armarsi pur di potersi difendere. Negarlo sarebbe inutile: l'escalation di rapine (cinque in meno di un mese sul territorio comunale, di cui due in centro) preoccupa i commercianti coneglianesi. Al punto che un gruppetto di loro sta valutando di armarsi e altri hanno deciso dopo una certa ora di chiudersi a chiave dentro il negozio e di aprire solo a persone fidate, mentre dal Biscione sale l'appello al Comune ad...