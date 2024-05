TREVISO – Sgominata una delle baby gang del centro di Treviso. Dopo serrate indagini da parte dei carabinieri di Treviso, coordinati dalla Procura dei Minori di Venezia, sono stati identificati e denunciati a piede libero cinque giovanissimi, tutti tra i 16 e i 17 anni, ritenuti gli autori di diverse rapine ai danni di coetanei avvenute nei mesi scorsi. Uno di loro ha già altre 4 denunce per episodi simili: probabilmente tutti i caasi a suo carico verranno riuniti in un unico fasciolo. Secondo gli inquirenti, che hanno effettuato una serie di perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, i baby malviventi avvicinavano le vittime nei pressi delle fermate degli autobus o li attendevano fuori da scuola. Una volta individuato il bersaglio, veniva accerchiato e costretto, con tanto di pugni, calci e spintoni, a consegnare la felpa, le scarpe o la cintura (tutte merce ovviamente griffata e costosa, ndr). Per incastrare la banda sono state preziose sia le telecamere di videosorveglianza installate in centro città sia le testimonianze delle vittime che hanno deciso di sporgere denuncia.

