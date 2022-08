Non vengono accolti in casa, tornano con i bastoni e sfondano la porta: arrestati due giovani e denunciata una minore

VOLPAGO DEL MONTELLO - Non li fa entrare in casa, i rapinatori tornano con bastoni e pietre, varcano la soglia e distruggono tutto. Nella mattinata di oggi, 20 agosto, a Volpago del Montello, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini marocchini, un 24enne e un 22enne. Al termine di attività condotta per svariate ore in nottata, i militari hanno tratto in arresto per rapina aggravata, violazione di domicilio aggravato, danneggiamento aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, due marocchini, un 24enne ed un 22enne (un terzo soggetto è tutt'ora attivamente ricercato) e denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione e resistenza a publico ufficiale una minorenne.

APPROFONDIMENTI CAVALLINO-TREPORTI Raffica di furti al panificio: cinque razzie in poco tempo. Spariti... SEDEGLIANO Sedegliano, due visite dei ladri in 24 ore: presa di mira... PADOVA Tombe trafugate, chiesto il processo: rubava dai cadaveri le fedi e... CASALE SUL SILE Azienda chiusa per ferie, ladri entrano rompendo le finestre e rubano...

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel pomeriggio di ieri, 19 agosto, la ragazza insieme a tre conoscenti si trovava vicino all'abitazione di Volpago del Montello di un 21enne pretendendo di entrare in casa tutti insieme. Al diniego del padrone di casa i tre stranieri si sono allontanati e sono ritornati poco dopo, muniti di bastoni e pietre, con i quali hanno infranto la porta di ingresso. Una volta entrati in casa, i due iniziavano a distruggere arredi e suppellettili e a colpire tutti i presenti all'interno in quel momento. Mentre era in atto l'aggressione, la ragazzina approfittando della circostanza, rubava una consolle da gioco ed un telefono cellulare che aveva portato fuori dalla casa.

Il padrone di casa ferito con un coltello

Dall'aggressione, il padrone di casa ha riportato delle ferite da taglio guaribili in giorni 10, un 18enne marocchino un trauma cranico guaribile in una ventina di giorni, un 19enne marocchino ferite da taglio su braccia e volto gauribile in giorni 10. Immediata la richiesta di soccorso pervenuta da chi era in casa. Sul posto sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile del montebellunese e i Carabinieri di Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia. Nel mentre i tre, dopo aver recuperato la refurtiva gettata fuori, si davano alla fuga. I due giovani sono stati arrestati e si trovano ora in carcere a Treviso. La ragazza invece è stata denunciata. Le indagini sono ancora in corso per scovare il terzo e per approfondire la vicenda.