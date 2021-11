Banditi nella villa: proprietari minacciati, la banda svaligia le casseforti e scappa

MOGLIANO VENETO - Rapina in villa a Marocco di Mogliano, nella serata di domenica 14 novembre 2021. Intorno alle 19.30 almeno 4 banditi travisati di cui 2 armati, hanno scassinato la porta posteriore e sono entrati nella casa, in via Terraglio. I residenti sono stati minacciati dai banditi, che si sono fatti consegnare il contenuto di alcune casseforti e poi sono scappati dal parco della villa. Il bottino sarebbe ingente, fortunatamente i residenti non sono rimasti feriti. Sul caso indagano i carabinieri.