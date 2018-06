«State attente, c'è un uomo che stupra e rapina le prostitute»

di Alberto Beltrame

MOGLIANO - Tra le squillo del Terraglio si era già sparsa la voce: «State attente,». Il racconto sulle due colleghe le aveva messe tutte in guardia: erano salite in macchina con il cliente, sulla trentina, ma invece di consumare e pagare la prestazione le aveva violentate brutalmente sotto la minaccia di un. E in uno dei due casi era stato lui alla fine a pretendere denaro, servendosi del potere persuasivo di un coltello per farsi consegnare i soldi. Il rischio era che ai due episodi se ne aggiungessero altri, che il caso diventasse seriale, ma i carabinieri della stazione di Mogliano e della compagnia di Treviso sono riusciti a c