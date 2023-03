Pistola puntata contro il titolare della tabaccheria di Santa Maria di Sala: «E' una rapina» Video

SANTA MARIA DI SALA - Proprio all’ora di chiusura, erano infatti esattamente le 19 di ieri, due banditi in parte incappucciati e con pistola in pugno hanno fatto irruzione nel negozio-tabaccheria “Il Cerino” del centro di Caselle di Santa Marida di Sala, via Noalese 232. I due malviventi hanno prima intimato al titolare Fabrizio Galzignato di non muoversi “E’ una rapina”, poi legategli le mani con una fascetta da elettricisti lo hanno spinto nel retro mentre uno dei due pensava a ripulire il cassetto che avrebbe potuto contenere l’incasso della giornata pari a circa mille euro.