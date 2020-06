Banda dei Postamat di nuovo in azione: quinto colpo in 10 giorni nella Marca

PAESE - Nuovo colpo ai Postamat della Marca: il quinto in dieci giorni. Questa notte, domenica 14 giugno, i ladri hanno fatto esplodere lo sportello del Postamat dell'ufficio postale di via della Resistenza a Paese. Un forte boato in piena notte che ha svegliato i residenti che immediatamente hanno dato l'allarme ai carabinieri. I ladri sono scappati abbandonando il bottino. I carabinieri sono sulle tracce della banda che sta razziando i Postamat della Marca. L'ultimo colpo solo la notte prima, tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, a Fonte alla filiale di via Canova. I ladri sono fuggiti con il bottino ancora da quantificare. Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA