Boato nella notte: fanno esplodere il Postamat e scappano col bottino

LORIA - Nella nottata tra venerdì 30 luglio e sabato 1 agosto, attorno alle 3.30, in Loria, via Pinarello, utilizzando materiale esplodente, ignoti hanno fatto saltare il dispositivo Postamat del locale ufficio postale, asportando il denaro custodito all'interno, in corso di quantificazione, per poi darsi alla fuga. Non sono stati causati danni all'immobile, che è rimasto agibile. Sul posto sono intervenuti per le indagini e i rilievi tecnici, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto e della Stazione di Riese Pio X. © RIPRODUZIONE RISERVATA