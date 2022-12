Rapinata sulla porta di casa da due malviventi col casco: la buttano a terra e le rubano 300 euro

CASALE SUL SILE- Alle 17 di oggi, 5 dicembre, in una zona periferica del Comune di Casale sul Sile, due individui che indossavano un casco hanno sorpreso una proprietaria di casa 60enne che si accingeva a chiudere la porta d'ingresso e, dopo averla spinta facendola cadere a terra si sono fatti consegnare 300 euro in contanti fuggendo poi in moto. La donna è stata precauzionalmente sottoposta a controllo medico anche se non pare aver riportato danni fisici. Indagini in corso a cura dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, intervenuti sul posto.