Rapinatore con pistola e coltello, â€‹il negoziante si ribella e lo "arresta"

di Gabriele Zanchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRESPANO/BORSO -enta lain un, intorno alle 19 di giovedì, ma ilcapisce d'avere di fronte un balordo. Lo, nonostante il bandito stesse provando a impugnare il coltello, e lo consegna ai carabinieri che gli mettono le manette ai polsi. È finita ancora prima di iniziare la carriera criminale del 57enne, separato, senza lavoro, di Oné di Fonte. Ieri è finito agli arresti domiciliari, in attesa del processo.Il 57enne era già entrato in azione poco prima. Intorno alle 18.30 a Crespano aveva rapinato l'Erboristeria Naturalmente. Poco prima delle 19.30, a Sant'Eulalia di Borso, l'assalto al market Crai di Vasco Fuga che lo ha bloccato, immobilizzandolo fino all'arrivo dei carabinieri. Borsato, noto ai tutori dell'ordine, ora è ai. I carabinieri stanno cercando di capire se ha agito da solo oppure con l'aiuto di un complice. Di certo Borsato aveva studiato la doppia rapina, a pochi chilometri dalla sua casa. Era armato di pistola (una semiautomatica, probabilmente giocattolo) e coltellaccio, che teneva in tasca e cha avrebbe tentato di usare contro Fuga, senza riuscirci...