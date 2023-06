Tenta di derubare un'operaia nel cuore della notte a Castelfranco con una pistola giocattolo senza il tappo rosso: arrestato un 30enne

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Minaccia un'operaia con una pistola chiedendole di consegnargli del denaro: arrestato un 30enne. Il fatto è accaduto nella notte tra il 4 e il 5 giugno a Castelfranco Veneto dove i Carabinieri hanno beccato in flagranza di reato un 30enne di origini rumene per tentata rapina aggravata.

Il tentativo di rapina

L'uomo, verso mezzanotte, travisato da uno scaldacollo e armato di pistola giocattolo, aveva avvicinato in via Brigata Cesare Battisti di Castelfranco Veneto, un’operaia 47enne residente in zona, alla quale aveva intimato, sotto la minaccia della pistola, di consegnargli il denaro che la donna aveva con sé. La donna però si è rifiutata di dargli i soldi riuscendo a far desistere il rapinatore che è salito a bordo della propria auto, una Ford, nel tentativo di scappare. E' stato però intercettato da una pattuglia dei militari dell'Arma che passavano in zona. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso dell'arma giocattolo priva di tappo rosso e dello scaldacollo. Tutto il materiale è stato sequestrato. I Carabinieri stanno ora indagando per capire se ci sono stati dei colpi simili commessi di recente nella zona di Castelfranco.

L'uomo si trova ora in carcere a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.