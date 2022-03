Pugno in faccia alla commessa che le scopre a rubare vestiti: due minorenni nei guai

TREVISO - Rubano vestiti in un negozio e pur di scappare sferrano un pugno in faccia alla commessa che cerca di fermarle. Ma le baby rapinatrici vengono bloccate dalla polizia. E' successo ieri mattina, 8 marzo, intorno alle 9.50 a Treviso. Protagoniste dell'episodio sono due minorenni. Le ragazzine sono entrate in un noto negozio di abbigliamento del capoluogo con l'intenzione di fare shopping senza però mettere mano al portafoglio. Si sono impadronite di alcuni capi, per un valore complessivo di circa 100 euro. Una volta preso il bottino hanno cercato di attraversare le barriere antitaccheggio. Una commessa se n'è acorta e ha cercato di fermarle. Per tutta risposta una delle due ragazze le ha assestato un pugno in pieno viso. Tutto pur di guadagnare l'uscita. Ma ad attenderle c'erano i poliziotti delle Volanti, allertate dal negozio. Accompagnate in Questura, le due minori sono state denunciate in stato di libertà per il reato di tentata rapina impropria e dopo gli accertamenti di rito sono state riaffidate ai genitori.