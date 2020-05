Minacce col coltello per rubare un monopattino: denunciati due marocchini

MONTEBELLUNA - Minacciano due coetanei con un coltello per rubare un monopattino. Questa mattina, mercoledì 27 maggio,i militari del Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Montebelluna hanno denunciato due marocchini di 24 e 29 anni per rapina aggravata.



I due malviventi, la sera del 22 maggio, a Montebelluna, nei pressi dell'abitazione di un giovane 20enne, dopo aver rubato un monopattino elettrico, per guadagnarsi la fuga hanno minacciato con coltello lui ed un suo coetaneo, che si erano accorti del furto. Le indagini hanno permesse di risalire con certezza assoluta all'identità dei marocchini, che risultano essere pluripregiudicati per medesimi reati. Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA