MOGLIANO VENETO - Rapina a Mogliano, nel tardo pomeriggio di oggi 7 febbraio, in via Zara: due cinquantenni, stranieri, a volto scoperto, piombano nel negozio Hair Beauty, uno dei punti di riferimento per la cosmesi e l'acconciatura a Mogliano, afferrano la cassiera per un braccio, la strattonano, le intimano di consegnare l'incasso e scappano. Uno di loro è già stato arrestato, l'altro è ancora uccel di bosco.

