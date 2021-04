Rapina due clienti all'interno dell'hotel, arrestato dai carabinieri

VITTORIO VENETO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittorio Veneto hanno tratto in arresto un italiano di 37 anni, vittoriese, incensurato, nullafacente, che si è reso responsabile di rapina.

L’episodio è accaduto verso le 21.00 di martedì 20 aprile 2021, quando il soggetto, entrato all’interno della reception dell’Hotel Calvi di Vittorio Veneto, travisato con mascherina e felpa con cappuccio, estraeva la pistola minacciando due clienti presenti in quel momento, facendosi consegnare il denaro in loro possesso (rispettivamente 110 euro e 50 euro). Una volta acquisito il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga. Allertato il 112, la pattuglia dei Carabinieri ha iniziato le ricerche, dopo la descrizione del rapinatore. Il soggetto veniva individuato e fermato in Via Madonna di Lourdes, trovato in possesso di una pistola, che si è rivelata essere un modello per soft-air privo del tappo rosso. Il denaro è stato recuperato e restituito alle vittime. Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Vittorio Veneto (TV), su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, in attesa di giudizio.