di Denis Barea

TREVISO - «Abbiamo fatto una sciocchezza». Provati dai, sconvolti dalla gravità dell’accusa di rapina pluriaggravata, dispiaciuti e uno persino in lacrime. Sono Alberto D., Luca A. e Christian C., i tre 19enni di Maserada arrestati dai carabinieri di Spresiano nella notte tra sabato e domenica, autori della rapina ai danni di un 16enne di Breda a cui hanno portato via i dieci euro con cui era uscito per andarsi a prendere le sigarette al distributore automatico di Via Roma dopo averlo minacciato con una pistola giocattolo. I giovani sono comparsi ieri mattina davanti al gip Piera De Stefani per l’udienza di convalida al termine della quale, dopo una breve riserva, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. «Abbiamo fatto una enorme sciocchezza, uno scherzo di pessimo gusto. Non ci siamo resi conto della gravità delle nostre azioni, siamo molto dispiaciuti»...