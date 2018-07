Pistola in faccia rapina la gioielleria e picchia la titolare

di Fulvio Fioretti

VITTORIO VENETO - Terrore in via Garibaldi a Vittorio Veneto: una donna tra i 40 e i 50 anni, armata di pistola (probabilmente giocattolo) ha aggredito, picchiato e rapinato Teresa Della Giustina, la 73enne titolare dell’omonima gioielleria, che preziosi in oro, argento e oggetti di antiquariato. La rapinatrice, dopo aver preso a schiaffi e colpito con una vaso la titolare, le ha strappato due braccialetti dai polsi, ha arraffato alcuni monili da una vetrinetta e si è dileguata a piedi. Il bottino, dalle prime sommarie stime, sarebbe di poche centinaia di euro. La titolare, dopo aver chiesto aiuto ai carabinieri, stava valutando se ricorrere alle cure dei medici. Ancora nella tarda serata di ieri non aveva raggiunto il pronto soccorso.