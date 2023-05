Violenta rapina da Footlocker: banditi seminano il panico nel negozio, commessi picchiati e fuga con un bottino di scarpe

TREVISO - Rapina da Footlocker in Corso del Popolo a Treviso. I malviventi hanno colpito nel negozio di calzature poco dopo le 11 di oggi. Secondo le primissime informazioni ci sarebbe stata una colluttazione fra i banditi e i commessi del negozio, i giovani impiegati sarebbero stati malmenati. I malviventi sono riusciti a scappare portando via una certa quantità di scarpe. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della questura di Treviso che stanno compiendo le indagini per comprendere e circostanziare la rapina. Presente anche il Suem per soccorrere i feriti.