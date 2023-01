Rapina in farmacia. Coltello alla mano ruba dieci confezioni di farmaci, denunciato un 20enne di Villorba

VILLORBA (TREVISO) - Rapina la farmacia la sera di San Silvestro, denunciato il responsabile. E' un 20enne con problemi psicologici, incensurato, della zona di Villorba. Alle 19 del 31 dicembre era entrato armato di coltello e travisato da mascherina, minacciando la titolare e la dipendente per farsi consegnare dieci confezioni di farmaci. Aveva sequestrato anche i cellulari delle due farmaciste e il cordless del negozio, gettati a terra poco distante e poi ritrovati dai carabinieri. Proprio il tipo di refurtiva, ovvero medicinali e non denaro, e le modalità del colpo avevano permesso agli inquirenti di restringere il cerchio dei sospettati. La conferma è arrivata dalla perquisizione a casa del 20enne, dove sono stati trovati i farmaci rubati, l'arma usata per la rapina e il travisamento. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per rapina.

Il 20enne era entrato in farmacia armato di coltello e con la mascherina anti-Covid. Il giovane rapinatore, una volta all’interno della farmacia, si è trovato di fronte la titolare e si è fatto consegnare i due cellulari della donna. Quindi, farfugliando, si è fatto dare alcune scatole di medicinali, tutti tranquillanti. Ed è fuggito. La farmacista ha immediatamente avvisato i Carabinieri. La donna ha fornito una sommaria descrizione del rapinatore, sostenendo che ha detto poche parole e che non sembrava essere in sé.