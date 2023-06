Aveva rapinato con un coltello dei giovani fuori da un locale di Monastier, arrestato un 20enne del coneglianese

TREVISO - Rapina alcuni coetanei con un coltello, 20enne dovrà scontare 2 anni e 9 mesi di carcere. I Carabineri hanno arrestato un 20enne del coneglianese che dovrà espirare la pena residua di 2 anni e 9 mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate per dei reati commessi nell'ottobre del 2021 a Monastier. All'epoca, due giovanissimi armati di coltello avevano minacciato fuori da un locale notturno alcuni coetanei facendosi consegnare denaro e alcuni oggetti preziosi.

Uno dei due autori era stato immediatamente arrestato mentre mancava il complice, il 20enne arrestato oggi, 6 giugno 2023.