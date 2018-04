Taglierino alla gola, ragazza ferita alla fermata del bus da una 28enne

di Fulvio Fioretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETO - Taglierino alla gola di una ragazza alla fermata dell'autobus di Ogliano tra Conegliano e Vittorio Veneto per prenderle lo smartphone. La 18enne è stata ferita. Poi, dopo qualche ora, la stessa rapinatrice ha minacciato un minore in centro città e gli ha rubato il cellulare. È stata arrestata e denunciata per rapina e lesioni una donna di origine marocchina, E.T.S., di 28 anni, nubile, regolare, con precedenti di polizia e residente a Ceneda. Ora è ai domiciliari. Il primo episodio di...