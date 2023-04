CARBONERA (TREVISO) - Entra in cartoleria armato di coltello e costringe la titolare a farsi consegnare il portafoglio. Dentro c’erano alcune centinaia di euro. Sulla rapina, avvenuta mercoledì sera in via 1° Maggio, nel negozio “L’Astuccio” di Carbonera, indagano ora i carabinieri. Gli accertamenti riguardano non soltanto il bandito solitario entrato in azione, ma anche la dinamica del fatto. Il negozio, interpellato al telefono, minimizza: «Non è successo niente». Saranno le indagini a fare chiarezza su un fatto che desta preoccupazione in una provincia in cui, ultimamente, più di qualche negoziante si è trovato faccia a faccia con ladri e rapinatori, talvolta anche armati.



IN AZIONE

Il rapinatore sarebbe entrato in azione mercoledì sera, verso le 19.30. In mano aveva un coltello a serramanico con cui avrebbe minacciato la donna che era al bancone. Voleva soldi. E li ha ottenuti: si è fatto consegnare il portafoglio. Dentro c’erano alcune centinaia di euro. Intascato il bottino, si è dileguato. Così ha raccontato la vittima ai carabinieri, che ora stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Una settimana fa era toccato a una 21enne cinese, che lavora in un negozio di casalinghi di Casale sul Sile, in via dei Bersaglieri. La giovane donna è stata rapinata da tre malviventi che le avevano strappato la borsetta da dietro il bancone. Per guadagnare la fuga, il trio aveva spintonato a terra la proprietari, facendola cadere a terra. L’episodio era avvenuto poco prima dell’orario di chiusura quando nel bazar c’entrano tre individui, due uomini e una donna. Uno di loro cerca di distrarla. Le chiede informazioni, le domanda dettagli su un paio di articoli che dice, sarebbe pronto ad acquistare. È solo uno stratagemma per distrarre la 21enne. I malviventi, infatti, hanno già adocchiato la borsetta sotto al bancone, vicino alla cassa. Uno dei tre ladri, la donna, ha già le mani sulla borsetta quando la titolare del negozio si rende conto di cosa sta accadendo. E reagisce, cercando di bloccare a ladra. È in quel momento che la 21enne viene aggredita e spintonata da uno dei suoi complici: la caduta è rovinosa, ma per fortuna per lei non ci sono gravi conseguenze. I tre, a quel punto, si allontanano indisturbati, salendo a bordo di un’auto. Il bottino per i tre ladri, oltre alla borsa (che conteneva diversi documenti) era di alcune centinaia di euro in contanti. Adesso questo nuovo episodio, di cui gli inquirenti stanno ancora mettendo a fuoco i contorni.