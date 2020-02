Tre complici tentano di rubare bici in stazione: arriva uno dei proprietari, botte e poi la fuga

MONTEBELLUNA - Nella serata di lunedì scorso il Radiomobile di Montebelluna interveniva alla stazione ferroviaria per una rapina: un 29enne nigeriano aveva rubato alcune biciclette insieme a due suoi complici poi fuggiti. Durante la colluttazione con il proprietario di una delle bici appena trafugate, il rapinatore veniva immobilizzato dai militari e poi tradotto in carcere a e Treviso in attesa dell'udienza di convalida avvenuta questa mattina, 20 febbraio.



La vittima della rapina è andata in ospedale e la prognosi per le ferite riportate è stata di 10 giorni. Le biciclette sono tutte state riaffidate ai legittimi proprietari.



