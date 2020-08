Rapinano il bar, scoperti e denunciati dai carabinieri due ventenni

CASTELFRANCO VENETO - Due pregiudicati italiani di 19 e 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri con le accuse di rapina e lesioni. Alle 5.30 del 2 agosto si sono imntrodotti nel bar Best Media in circonvallazione ovest a Castelfranco durante la chiusura rubando denaro e generi alimentari. Sorpresi dal proprietario con amici, ne hanno colpito uno con un pugno per guadagnare la fuga a piedi nei campi circostanti. I carabinieri li hanno identificati nella giornata di domenica trovandoli con parte della refurtiva e denunciandoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA