Agguati alle auto in sosta, quando le conducenti salivano a bordo, lui ne approfittava per derubarle: denunciato 30enne di Gorgo al Monticano

TREVISO - Si appostava nei pressi di autovetture parcheggiate in strada e quando le guidatrici salivano a bordo ne approfittava per derubarle ed allontanarsi con la refurtiva. Due “colpi” erano stati così messi a segno dall’ignoto malfattore nel marzo del 2023 a Oderzo (giorno 13) e Cessalto (giorno 31). I carabinieri sono riusciti ad individuare e denunciare il presunto autore dei reati - ora indagato per furto con destrezza e rapina - in un 30enne di Gorgo al Monticano.

I due colpi

Ad Oderzo, una 50enne appena salita in auto era stata derubata di due borse e del denaro in esse contenuto e il ladro, inseguito, riusciva a darsi alla fuga nonostante la vittima avesse tentato di aggrapparsi al montante del finestrino del veicolo del fuggitivo, rovinando poi a terra sull’asfalto. A Cessalto, una 59enne appena salita in auto per rincasare si è trovato davanti il malfattore, armato di punteruolo, il finestrino lato passeggero e nonostante avesse tentato di trattenere la borsa che aveva con sé, veniva minacciata di morte e colpita più volte con pugni al volto ed infine rapinata della borsa contenente denaro, cellulare e documenti. I militari sono riusciti a risalire al malfattore grazie anche alle testimonianze di cittadini e parti lese (che hanno riportato una decina di giorni di prognosi a seguito delle ruberìe patite) e dai filmati della videosorveglianza.