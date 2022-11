CORNUDA (TREVISO) - «Mi ha puntato una pistola contro ma non ho avuto paura. Quando gli ho detto che in negozio non c'erano soldi, e che comunque non glieli avrei dati, è rimasto immobile per qualche secondo. Così ho avuto il tempo di far scattare l'allarme». Ada Cervi, 70 anni, è la mamma di Michela Pierazzi, la titolare del negozio di tessuti Julitex di via 8-9 maggio a Cornuda, in provincia di Treviso. La pensionata ha gestito quell'attività per 30 anni, prima di lasciare le redini alla figlia continuando però a darle una mano. Venerdì pomeriggio, poco dopo le 18.30, Michela era già a casa e Ada era da sola in negozio: stava aspettando una cliente che l'aveva avvertita che avrebbe tardato un po'. La 70enne, quando si è aperta la porta, credeva fosse proprio quella cliente. E invece si è trovata di fronte un rapinatore armato di pistola, con il volto travisato, che voleva il denaro della cassa. Lei, che non si era mai trovata in una situazione del genere, non ha perso la calma, ha affrontato l'uomo e, facendo scattare l'antifurto, lo ha messo in fuga.

Ladro con la pistola, la negoziante non ha avuto paura

«Mi chiedeva i soldi, solo i soldi. Ma non mi ha minacciato - racconta la 70enne - È stato tutto molto veloce. Mentre mi puntava la pistola contro io gli ho detto che nel negozio non c'erano soldi e che doveva andar via. Forse si aspettava che ubbidissi e non la mia reazione deve averlo preso di sorpresa». Già, perché dopo aver approfittato del buio e del fatto che in zona non c'erano altre persone per strada, il rapinatore credeva di aver gioco facile. Ma non è stato così. «Quando gli ho detto che anche se avessi avuto dei soldi non glieli avrei dati, lui è rimasto fermo - continua Ada Cervi - In quel momento ho approfittato io della situazione e sono uscita dal negozio facendo scattare l'allarme. A quel punto è uscito anche lui ed è andato via, non correndo ma camminando». «Mia madre è stata molto coraggiosa - afferma la figlia Michela - quando mi ha raccontato quello che era successo mi sono venuti i brividi». Quando il malvivente ha girato l'angolo, Ada Cervi ha infatti chiamato la figlia e le forze dell'ordine, a cui ha fornito un identikit del rapinatore: l'uomo indossava un berretto nero, un paio di occhiali scuri, una mascherina ffp2 e una felpa nera. I carabinieri di Montebelluna hanno subito iniziato le ricerche in zona, ma senza esito. Il rapinatore, forse con l'aiuto di un complice, era già fuggito spostandosi a Caerano San Marco dove, un'ora più tardi, ha messo a segno un altro colpo, stavolta ai danni dell'edicola e tabaccheria di via Cavour, riuscendo a impossessarsi di 800 euro.

Il colpo in tabaccheria

Ennio Tesser, il titolare della tabaccheria, non ha però avuto la stessa reazione di Ada Cervi. «Mi ha puntato la pistola in faccia dicendomi che mi avrebbe ucciso se non gli avessi dato i soldi - racconta l'uomo - Ho visto la morte in faccia. Tra 4 mesi andrò in pensione e ho pensato che voglio arrivarci tranquillo». Ennio Tesser ha così aperto la cassa per prendere l'incasso della giornata. «Non sapevo se la pistola fosse vera o un'arma giocattolo, ma avevo il cuore in gola e così ho preso i contanti. Lui ha preteso che mettessi le banconote da 50 euro sul bancone, una accanto all'altra. Poi li ha afferrati e, mentre indietreggiava, ha continuato a fissarmi e puntarmi contro la pistola fino a quando è uscito dal negozio: forse temeva chiamassi i carabinieri o facessi scattare l'allarme». Il malvivente, sempre con berretto nero, mascherina a coprire il viso e occhiali scuri, è infine fuggito a piedi. Adesso è caccia all'uomo. Oltre alle testimonianze delle vittime, i carabinieri di Montebelluna hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza dei due esercizi e quelle installate nei due paesi: potrebbero aver immortalato il rapinatore e, come sembra, anche un complice.