Rapinava gli anziani trevigiani, arrestato un 50enne pluripregiudicato. Aveva derubato anche un sacerdote

CONEGLIANO (TREVISO) - Arrestato il rapinatore degli anziani. Si tratta di un 50enne pluripregiudicato che in meno di 24 ore ha rapinato e spaventato tre anziani: una 81enne in casa sua, un sacerdote in canonica e un 80enne in strada. I Carabinieri della compagnia di Conegliano hanno arrestato, dando seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare, l'uomo accusato di rapina aggravata, furto aggravato in abitazione e tentata rapina aggravata.

Le rapine in meno di 24 ore ai danni di tre anziani

Gli episodi investigati dai militari dell’Arma e contestati all’indagato, un pluripregiudicato 50enne, sono stati commessi nel novembre scorso, tutti in meno di 24 ore, in varie località della provincia di Treviso. Vittime delle aggressioni sono, rispettivamente, una 81enne sorpresa dal malfattore in casa, un anziano sacerdote violentemente aggredito nella canonica della sua Parrocchia ed un 80enne strattonato in strada mentre stava facendo una passeggiata.