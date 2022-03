Minacciati con i coltelli e rapinati in casa: presi i banditi. Due "pendolari" dal Sud e il basista trevigiano

TREVISO - Tre soggetti ritenuti gli autori di una rapina in abitazione commessa il 9 agosto scorso ad Altivole (Treviso), ai danni di una coppia di anziani, sono stati arrestati dai Carabinieri su ordine della magistratura di Treviso. Nella circostanza dalla casa furono sottratti circa 4mila euro in contanti. Secondo le indagini condotte dai militari dell'Arma, due dei malviventi sarebbero partiti dalla provincia di Caserta a bordo di un'autovettura ritrovata poco lontano dal luogo della rapina assieme ad alcuni utensili da scasso ed indumenti risultati acquistati in un negozio del padovano mentre il terzo, residente nel trevigiano, avrebbe svolto il ruolo di basista. Uno degli indagati risulta già detenuto a Vasto (Chieti) per reati analoghi.

APPROFONDIMENTI ALTIVOLE Minacciati con i coltelli e rapinati in casa, notte di terrore per... NOTTE DI TERRORE Coppia di anziani in balia dei banditi armati: «E' stato un...