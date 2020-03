VALDOBBIADENE Era scomparso qualche giorno fa, senza lasciar traccia. Ma ieri, durante un controllo stradale, Alberto Mazzarini è stato ritrovato . Era ad Asti, in Piemonte, in stato confusionale. « Lo hanno fermato, era confuso - conferma il padre Walter Dal Molin- hanno fatto una verifica fotografica e lo hanno identificato portandolo il questura. Un ritrovamento fortuito alle 16 del pomeriggio. Ringraziamo il cielo che con l’emergenza ci siano molti controlli e poche auto in strada. In caso contrario sarebbe stato molto più difficile poterlo rintracciare così presto » . Sollievo a nche la madre di Alberto, Laura , e la compagn a del cuoco 25enne che giorni fa si era allontanato dalla sua casa di Roana, in provincia di Vicenza . « Mio figlio è stato ritrovato grazie a tutti » . Ilaria è subito partita da Roana per andare a prenderlo.

L’APPELLO

« E’ la fine di un incubo » commenta . Il caso di Alberto è arrivato anche a “ Chi l’ha visto ” dove, due giorni fa , la cugina aveva lanciato un accorato appello. « So che stai vivendo un momento difficile, che vedi insuperabile, so che ti sembra non ci sia soluzione e se ora non la vedi ti giuro che c’è qualcuno che può vederla per te » aveva affermato la cugina rivolgendosi ad Alberto. « Non vuoi contattare noi, non importa. Chiedi a chiunque. L a tua bimba in casa ti chiama e ti cerca” Ora Alberto è tornato sull’Altopiano di Asiago con la compagna e la famiglia. Quattro giorni di angoscia. Poi il riconoscimento fortuito nell’ambito dei controlli per l’emergenza Coronavirus. Così è stato ritrovato il cuoco valdobbiadenese scomparso dalla sua casa di Roana di Asiago.

LA STORIA

Alberto Mazzarini da 4 anni abita in provincia di Vicenza, nel comune di Roana sull'altopiano di Asiago. Lunedì si è allonta na to da casa intorno alle 13 con una Sirion Daihatsu di colore Champagne/oro chiaro, ha attraversato il confine Veneto verso quello Trentino, ma il Gps del telefono segnala essere in Val d'Aosta sotto al Cervino, probabilmente un paese o una cittadina al di sotto (vicino ad un campo da calcio). Infine la risoluzione. Alberto negli ultimi tempi stava assumendo dei farmaci per curare un problema fisico. «Da poco i medici gli avevano cambiato la cura- prosegue Walter- ci eravamo accorti che qualcosa non andava. Sembrava troppo forte. E infatti in questi giorni Alberto doveva sottoporsi ad esami per verificare la possibilità di cambiarla ancora. Anche Ilaria era un po' preoccupata perchè quelle medicine gli stavano provocando troppi sbalzi d'umore » . Ora però Alberto è tornato a casa. Era in stato confusionale, ha dormito per giorni in auto. Avremo tempo per spiegarci » conclude il padre.